Europa League | la Roma vola a Budapest | Juventus beffata ai supplementari

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo le due grandi notti di Champions, che hanno regalato ai tanti appassionati una finale da sogno, con l’Inter che superando il Milan con un netto 3-0 tra andata e ritorno, si è guadagnata la possibilità di sfidare il Manchester City, inil destino dellae dellanon le permetterà di incrociarsi nell’ultimo atto. I bianconeri hanno resistito per 96 minuti nella bolgia del Ramon Sanchez Pizjuan prima di cadere al definitivo 2-1 di Erik Lamela che porta il Siviglia a. Nel futuro del Siviglia ci sarà però un’altra italiana. Ladi José Mourinho è infatti riuscita a resistere agli assalti del Bayer Leverkusen, che ha dominato la gara in tutte le statistiche ma non riuscendo a segnare. Il gol di Bove nel match d’andata ...