Europa League | i segreti del trofeo che sogna la Roma | perché il Siviglia ne ha uno speciale

Sono terminati i 15.500 biglietti a disposizione dei romanisti per la finale didi Budapest del 31 maggio. Un'ora dopo l'apertura della vendita libera (prevista alle 17, prima c'era stata quella riservata agli abbonati) i biglietti, anzi i codici necessari per ...Dopo aver vinto infatti la Conferencel'anno scorso a Tirana, la squadra di José Mourinho sfiderà infatti il Siviglia nel match che metterà in palio l', un trofeo 'speciale' per ...Neanche 24 ore dopo aver conquistato la finale dell'sono andati già esauriti i 15.500 biglietti messi a disposizione dall'Uefa per i tifosi della Roma per la sfida del 31 maggio a Budapest contro il Siviglia. Da questa mattina i tifosi ...

Roma, ecco quanto vale la finale di Europa League Corriere dello Sport

Un'ora dopo l'apertura della vendita libera sono terminati i tagliandi riservati ai tifosi giallorossi: tutti i dettagli ...Neanche 24 ore dopo aver conquistato la finale dell'Europa League sono andati già esauriti i 15.500 biglietti messi a disposizione dall'Uefa per i tifosi della Roma per la sfida del 31 maggio a Budape ...