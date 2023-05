Europa League | Allegri ' perso per dettagli | testa al 2 o posto'

(Di venerdì 19 maggio 2023) "In queste partite sono ia fare la differenza, noi lo abbiamo pagato sul secondo gol": il tecnico della Juventus, Massimiliano, non nasconde l'amarezza per l'eliminazione dall'...

Bayer Leverkusen Sv Hradecky Ai 29.412 spettatori della BayArena bisogna aggiungere lui, che non fa nulla più di loro. Anzi, almeno lui non ancia bottigliette. 6.5 Tapsoba Fa avvertire a Belotti il ...Italia presente in tutte le finali. Dopo la Champions (Inter che affronterà il Manchester City), obiettivo raggiunto anche dalla Roma in, 0 - 0 sul campo del Bayer Leverkusen (1 - 0 all'andata) e dalla Fiorentina in Conference, battuto ai supplementari il Basilea a domicilio 3 - 1 (Gonzalez 35' pt e 27' st, ..."Anche altre squadre non alzano trofei". Fallimento bianconero: e ora La Juventus viene eliminata dal Siviglia nella semifinale di. I bianconeri vengono sconfitti 2 - 1 nel ritorno, ai supplementari, e l'allenatore Massimiliano Allegri analizza la partita che fa sfumare l'ultimo obiettivo stagionale. La Juve, mai in ...

Europa League: Roma in finale con il Siviglia, fuori la Juventus FOTO Agenzia ANSA

Grazie allo 0-0 maturato alla BayArena i giallorossi strappano il pass per Budapest, dove il 31 maggio la squadra di Mourinho affronterà il Siviglia ...José Mourinho si gode la qualificazione alla finale di Europa League,. Il tecnico portoghese dedica la vittoria con una dedica speciale. “ “Un messaggio che voglio mandare all’Emilia Romagna, forza. N ...