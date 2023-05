Etna | la Protezione civile lancia l’allerta gialla per rischio eruzione

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’torna a farsi sentire e gli esperti dellae la Regione Sicilia hanno cambiato il livello di allerta che riguarda il vulcano, facendola passare da verde (attività eruttiva assente o molto bassa, ndr) a(attività eruttiva da bassa a media, ndr). L’innalzamento del livello di allerta determina un incremento del raccordo informativo tra la comunità scientifica e le strutture di. Il capo del Dipartimento dellaregionale, Salvatore Cocina, ha invitato i «Comuni ad attivare i centri operativi». In via precauzionale il comune di Linguaglossa ha chiuso le escursioni alle quote sommitali. Durante la giornata di ieri, 18 maggio, si era registrato uno sciame sismico, che l’Ingv ritiene però ora ...