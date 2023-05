Esposito protagonista in Genoa-Bari! Ma non basta In campo altro dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sebastianoè stato uno dei grandi protagonisti di-Bari conclusa sul risultato di 4-3 all’ultima giornata di Serie B. Inanche ungiocatore di proprietà. GRANDE– Per l’ultima giornata di campionato ilgià promosso in Serie A sfida il Bari terzo in classifica e in zona play-off. Una partita piena di gol ed emozionante dal primo all’ultimo minuto. Titolari per entrambe le squadre due giocatori di proprietà: Eddie Salcedo per i padroni di casa, Sebastianoper il Bari. Sabelli sblocca il risultato per i padroni di casa al 12?. Dopo appena otto minuti, però, ci pensa Sebastianoa rimettere il risultato in parità direttamente da calcio ...