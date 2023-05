Erdogan | non ci sono ostacoli per la riconciliazione con Assad

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il presidente turco Recep Tayyipha affermato "di non vedere" per riprendere i rapporti con il presidente Bashar al -se quest'ultimo accettasse di mantenere una presenza ...

Il presidente turco Recep Tayyipha affermato "divedere ostacoli" per riprendere i rapporti con il presidente Bashar al - Assad se quest'ultimo accettasse di mantenere una presenza militare della Turchia nel nord della ......08sanzioneremo la Russia 14:43 Agenzia atomica polacca, nessuna emergenza in Europa 12:47 Mosca: "Colpito deposito di munizioni all'uranio impoverito: una nube tossica si muove verso l'...Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyipin un'intervista esclusiva alla Cnn in vista del ballottaggio delle elezioni presidenziali della prossima settimana. 'siamo a un punto in ...

Presidente turco Erdogan, non sanzioneremo la Russia - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato "di non vedere ostacoli" per riprendere i rapporti con il presidente Bashar al-Assad se quest'ultimo accettasse di mantenere una presenza militare ...Non siamo vincolati dalle sanzioni dell'Occidente". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un'intervista con Cnn, come riporta il canale televisivo sul proprio sito. "La ...