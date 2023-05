Epurazione Milan | anche Rebic ai saluti | la nuova squadra è in Serie A!

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 maggio 2023)sul calciomercato, la dirigenza prepara una vera rivoluzione dopo le ultime recenti delusioni. Ladi Stefano Pioli è reduce dall’eliminazione in semifinale di Champions League contro l’Inter e la stagione è destinata a concludersi senza soddisfazioni. L’ultimo grande obiettivo rimasto è quello della qualificazione alla prossima Champions League ma la situazione sembra già compromessa. Il distacco dal quarto posto, occupato dalla Lazio, è di quattro punti e l’unica speranza sembra una penalizzazione nei confronti della Juventus. I rossoneri sono già in contatto per programmare il futuro e le prime valutazioni riguardano le posizioni di Maldini e Massara, accusati di un mercato non all’altezza. Sul fronte panchina, invece, l’intenzione è quella di continuare con Pioli. L’allenatore ex Fiorentina ha dimostrato ...