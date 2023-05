Energia | Paola Testa EY | “Fonti rinnovabili necessarie in percorso verso decarbonizzazione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 maggio 2023) "L’evoluzione del sistema deve prevedere una transizione energetica graduale, sostenuta da una differenziazione delletra loro complementari" “Va fatto un piano che in parallelo parli di, acqua infrastrutture e trasporti”. A dirlo, Europe west energy & resources consulting leader EY, intervenendo all’EY Energy Summit 2023 – Energy Reset, in corso a Roma. “Nella– ha spiegato – è sempre più chiara la necessità di ricorrere allerispetto all’utilizzo del gas naturale, anche in linea con l’attuale crisi energetica amplificata dal conflitto russo-ucraino. Il mix di produzione energetico nazionale però è ancora sbilanciato, con il gas che contribuisce a più ...