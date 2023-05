Empoli non scorda l’Inter e le altre | gesto di sportività

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’non dimentica e non ignorae lefinaliste europee. Il club toscano, da cui i nerazzurri hanno prelevato Kristjan Asllani la scorsa stagione, ha voluto mandare i propri complimenti. SPORTIVI – L’non ignorae lefinaliste europee e manda i suoi complimenti per aver raggiunto le tre finali di Champions League, Europa League e Conference League. Un bele un bel messaggio quello condiviso dal club toscano sul proprio profilo Twitter ufficiale: “Complimenti Inter, Roma e Fiorentina per aver conquistato la finale“. Complimenti @Inter, complimenti @OfficialASRoma, complimenti @acffiorentina per aver conquistato la finale —Football Club Official (@FC) May 18, 2023 Questo il ...

I rossoneridevono farsi sfuggire l'occasione contro la Sampdoria, ultima in classifica e già ... vuole difendere il secondo posto in classifica in casa di unsalvo. Per i quotisti di ...Fiorentina, Torino esolo si sono informate per capire quale fosse la situazione dell'ex allenatore dell'. Nel suo contratto era presente una clausola per prolungare per un'altra stagione l'...Anche la Juventus , impegnata nel Monday Night sul campo dell', affronta una trasferta da ... Il match di San Siro contro la già retrocessa Sampdoriadovrebbe rappresentare insidie: l''1' è ...

Stankovic stravolto crolla in diretta tv dopo Samp-Empoli: non regge ... Fanpage.it

Finale di stagione movimentato a Napoli dopo lo scudetto: il presidente, infastidito dalla grana del rinnovo di Spalletti, si è irrigidito anche per quanto riguarda il futuro del ds ...Quella che sta volgendo al termine è una stagione da dimenticare per Immobile. Tormentato dagli infortuni, non ha mai trovato continuità in campo e a tre giornate dalla fine è fermo ancora a 11 gol, i ...