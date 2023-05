Emilia Romagna sotto choc | 14 vittime e migliaia di sfollati a causa dell' alluvione devastante

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nell'l'ha fatto ancora, aumentando il bilancioa 14. Molte persone risultano ancora disperse e si teme che ci possano essere altre. Il Comune di Ravenna ha disposto l'evacuazione di alcune frazioni e ha istituito un punto di accoglienza per le persone senza casa. La A14 è stata riaperta in un tratto, ma si segnalano code. L'emergenza è ancora in corso e si cerca di raggiungere tutte le persone isolate. Di cosa parliamo in questo articolo... Trovato il corpo di un uomo di 84 anni nel giardinoa sua casa a Faenza Sono 14 leinIl Comune di Ravenna ha disposto ...

Così Paolo Chierici, ingegnere di Cesena residente nella zona di San Rocco, racconta a Tempi le ore drammatiche in cui l'alluvione che ha colpito l'ha ingrossato il fiume Savio fino ...Sono possibili in Piemonte piogge come quelle dell'nelle prossime 24 - 48 ore. Lo ha affermato il geologo Massimiliano Fazzini , intervistato ad Agorà su Rai Tre. 'Ha ripreso vigore una nuova depressione alimentata prevalentemente da ...Un appuntamento irrinunciabile nonostante le polemiche scoppiate sul web sulla necessità di tenere una festa in musica, tra le mille difficoltà che l'sta vivendo in queste ore a causa ...

Alluvione Emilia Romagna, oggi ancora allerta meteo per maltempo. DIRETTA Sky Tg24

È prevista nel pomeriggio la partenza di un contingente del Corpo dei vigili del fuoco valdostani che raggiungerà in serata le zone dell'Emilia Romagna colpite dal maltempo. Del contingente fanno ...Mediaset Alluvione in Emilia Romagna, ancora vittime. Lugo finisce sott'acqua In quattro giorni è piovuta la quantità d'acqua che di solito cade in un anno. Sono 42 i Comuni finiti sott'acqua, almeno ...