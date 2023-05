Emilia Romagna | sale il numero dei morti | 14 Allerta rossa prorogata

Si aggiorna purtroppo il bollettino dei morti in, che da 9 sale a 13, dopo il terribile nubifragio che ha provocato morte e distruzione e che ha messo in ginocchio tantissime attività commerciali, industriali e agricole. Ogni morte ...Le tragiche inondazioni che hanno colpito l', all'inizio di maggio e poi in questi giorni, hanno avuto come cause scatenanti due ondate di piogge senza dubbio eccezional i, per ...È salito a sei morti e un disperso il bilancio dell'alluvione che ha colpito il territorio ravennate. Diventa quindi 14 il conto totale delle vittime del maltempo in. Questa mattina a Faenza la polizia ha recuperato il corpo di un ultrasettantenne. .

Una nuova notte fuori casa per gli oltre 10mila sfollati della Romagna. Nelle zone alluvionate la pioggia stamattina ha ripreso a scendere ma debolmente. In ogni caso è stata diramata anche per oggi ...