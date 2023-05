Emilia Romagna | lotta contro il fango | mancano cibo e acqua

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo l’alluvione siil: in alcune zone della– In attesa del Consiglio dei ministri di martedì, insicon ile si comincia a lavorare per ripartire – Sale il bilancio delle vittime dell‘alluvione che ha colpito l’. Ai cinque morti della provincia di Ravenna (due a Russi, uno a Castel Bolognese, due Sant’Agata sul Santerno) oggi se ne aggiunge un altro: infatti, un uomo è stato trovato morto in casa a Faenza, facendo salire quindi a sei il bilancio attuale. Della nuova vittima dà conto una nota della Prefettura di Ravenna. In totale, con questo ultimo decesso, le vittime del ...