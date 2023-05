Emilia-Romagna | l’ex Gfvip Luca Onestini approfitta dell’alluvione per una sponsorizzazione su Instagram

(Di venerdì 19 maggio 2023) Polemiche su: l’influencer romagnolo è stato oggetto di molte critiche per i suoi commenti sull’alluvione senza precedenti che si è abbattuta sull’concorrente del Grande fratello vip ha fatto riferimento al disastro, finora costato la vita a 14 persone, in alcune storierealizzate per promuovere un sito di aste online. “Questo tempo continua a farci penare, però l’importante è trovare un senso anche alle cose che troppo senso non hanno”, il messaggio lanciato ieri dain una storia, in cui invita i suoi fan a “cercare di rendere produttivo ogni secondo”. “Quindi, se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’. Anche oggi nelle aste ci sono prodotti molto interessanti”, ...

Troveremo un modo per andare incontro allo sport di base dell'e alle associazioni sportive in questo momento di smarrimento', ha detto il ministro, che sull'argomento ha poi aggiunto: '...La zona è da giorni interessata da forti piogge , frutto delle stesse perturbazioni atmosferiche che hanno causato gravi danni, sfollati e morti in. Il tratto di strada interessato ...L'è stata devastata da una straordinaria quantità di pioggia , con oltre 300 millimetri che si sono abbattuti sul territorio in poco più di 24 ore, causando una grave emergenza simile ...

Alluvione Emilia Romagna, prosegue l'allerta rossa: 14 vittime. DIRETTA Sky Tg24

Toscana, 19 maggio 2023 - Ancora disagi tra Toscana ed Emilia Romagna per chi deve muoversi in treno. Anche oggi riduzione del numero di corse, deviazioni e rallentamenti per i treni Alta Velocità, ...Riascolta Bonaccini: "Grazie al Governo, in passato non così rapidi" di Effetto notte. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.