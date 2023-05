Emilia Romagna | le strategie per bloccare nuovi allagamenti

Leggi anche Riaprite Italia Sicura! Italia Sicura: cos'era e come nacque la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico Emergenza maltempo in: un disastro figlio di fondi ...Bruno Barbieri è rimasto molto colpito da quanto sta succedendo nella sua, con l'alluvione che ha causato anche delle vittime, oltre che danni enormi su gran parte del territorio. Pur trovandosi sul set della prossima edizione di Masterchef, il pensiero di ...Guai a dire che l'alluvione è colpa del 'maltempo', non sia mai. Vietato fare le condoglianze alle popolazioni dell'travolte da un'ondata di 'pioggia eccezionale'. Si chiama 'cambiamento climatico' s'impuntano gli attivisti di Fridays for future, che preferiscono attaccarsi alle parole anziché ...

Alluvione Emilia-Romagna: 14 morti. Torna la pioggia, gli argini non reggono: nuove evacuazioni a Forlì e Ravenna ... La Repubblica

Provisions of drinking water and food are running out in parts of the province of Ravenna because of this week's deadly floods in Emilia Romagna, sources said on Friday. © ANSA ...Oggi pomeriggio è prevista la rifinitura pre-match, al fischio d’inizio verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime del maltempo in Emilia-Romagna, ma mister ...