Emilia Romagna | la Formula 1 dona un milione per l' emergenza alluvione

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo Ferrari, anche la1 ha annunciato che effettuerà una importantezione ai territori italiani colpiti dalle alluvioni in questi giorni. Ammonta a undi euro la somma che la F1 ...

Gli esperti sono concordi: la quantità di pioggia caduta inè stata straordinaria e nulla avrebbe potuto contenerla. Ma gli esperti convergono anche sul fatto che certi effetti ...Prima del vertice Kishida ha espresso le sue condoglianze per le vittime del maltempo inGiorgia Meloni ha ringraziato Kishida e si è congratulata per 'la determinazione e la serietà ..."Abbiamo 300 frane attive e 500 strade interrotte o distrutte". A dirlo è il governatore dell'Stefano Bonaccini, intervistato a Sky TG24. "In 36 ore è caduta l'acqua di 6 mesi, sullo stesso terreno che due settimane fa ha dovuto sopportare l'acqua di 4 mesi", ha detto Bonaccini. ...

Alluvione Emilia-Romagna: 14 morti. Torna la pioggia, gli argini non reggono: nuove evacuazioni a Forlì e Ravenna ... La Repubblica

Il Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, esprime a nome di tutta la Comunità locale sincera vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna.(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - Regione Liguria "respinge con forza al mittente ogni accusa di scarsa attenzione o prudenza rispetto al rischio idrogeologico sul territorio e ritiene del tutto fuorviante e ...