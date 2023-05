Emilia-Romagna | chi sono le vittime dell' alluvione

(Di venerdì 19 maggio 2023) Almeno 13 morti, oltre 10mila sfollati. Cianziani che nonriusciti a lasciare le loro case, chi non è salito ai piani superiori e chi ha avuto malori.42 i Comuni alluvionati, più di 18mila le utenze senza elettricità. Cidanni per miliardi

L'prova a rialzarsi dopo la devastazione e la paura. Quello che fa più male è il numero delle vittime, salito a tredici. Persone, anziani soprattutto, che non sono riusciti a mettersi in ...... tra cui Panorama , dove si occupa di questioni relative a clima e materie prime, questa volte delle polemiche sulle esondazioni che hanno colpito l'. Eventi diffusi e frequenti MARCO ...Pochi mesi fa Ischia, oggi l'. Da sempre intrappolati in questo giorno della marmotta fatto di disastri, ai quali segue indignazione, infine le solenni promesse. Poi, qualche nuova ...

Alluvione Emilia Romagna, sale il numero di morti. Evacuazioni a Ravenna causa maltempo - la Repubblica La Repubblica

Più di 50 allagamenti in 42 Comuni. Allerta rossa anche venerdì 19 Proseguono le operazioni per mettere al sicuro chi si trova in abitazioni a rischio, e che vedono impegnati anche 562 Vigili del fuoc ...Proseguono anche oggi le attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dall’ondata di maltempo che, a partire dallo scorso 15 maggio, ha interessato in particolar modo l’Emilia Romagna.