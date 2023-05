Emilia Romagna | alluvione | la situazione della viabilità e dei treni

D'altra parte, negli ultimi giorni sono state scaricate ingenti quantità di pioggia in. Al momento si contano nove vittime, numerose frane ed esondazioni in diverse località nel tratto ...A Ravenna nella notte sono state evacuate altre persone A seguito delle alluvioni che in questi giorni hanno colpito l', è stato ritrovato morto a Faenza un uomo di 84 anni. Era nel ...Si aggiorna purtroppo il bollettino dei morti in, che da 9 sale a 13, dopo il terribile nubifragio che ha provocato morte e distruzione e che ha messo in ginocchio tantissime attività commerciali, industriali e agricole. Ogni morte ...

Alluvione Emilia Romagna, sale il numero di morti. Evacuazioni a Ravenna causa maltempo - la Repubblica La Repubblica

ROMA – Il concorso del 10eLotto di giovedì 18 maggio ha fatto registrare ben tre vincite da 100mila euro ciascuna. In particolare, due vincite ...Tre ore di concerto, repertorio ampiamente collaudato, nessun riferimento (almeno apparentemente) al dramma dell’Emilia-Romagna. Lo show di ieri sera di Bruce Springsteen e la E Street Band al Parco ...