Emilia Romagna | allerta rossa prorogata anche per oggi

(Di venerdì 19 maggio 2023)Una nuova notte fuori casa per gli oltre 10mila sfollati della. Nelle zone alluvionate la pia stamattina ha ripreso a scendere ma molto debolmente. In ogni caso è stata ...





- Ore 9:00 : Un uomo di 84 anni e' stato trovato morto nel fango nel cortile di casa a Faenza ALLERTA ROSSA Una nuova notte fuori casa per gli oltre 10mila sfollati della. Nelle zone ...Adesso, nuova pennellata tragica a un quadro di sole tinte scure, l'sott'acqua con i paesi isolati, le frane, i piccoli portati in salvo sul gommone, genitori e amici a cercare ...approfondimento Alluvione, le testimonianze disperate: "Ho perso tutto" FOTOGALLERY" ...

L'Emilia Romagna è uno dei territori più fragili dal punto di vista del rischio idrogeologico, è la terza regione per consumo di suolo e la rete idrografica, spesso vecchissima, presenta canali troppo ...