Emergenza Emilia-Romagna | il governo convoca il Cdm per martedì 23 maggio

(Di venerdì 19 maggio 2023) È statoto per23, alle ore 11, il Consiglio dei ministri dedicato in larga parte ai primi provvedimenti urgenti relativi alla grave alluvione che ha colpito l’. Tra i punti all’ordine del giorno c’è la rimodulazione dell’ordinanza della Protezione civile, per estendere il perimetro dell’area interessata dalla dichiarazione dello stato di. Ma ci sarà anche il tanto atteso decreto-legge con i primi stanziamenti e la sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo. Al termine del Cdm, fa sapere Palazzo Chigi con una nota, la premier Giorgia Meloni e i ministri competenti incontreranno il presidente dell’Stefano Bonaccini, accompagnato da alcuni ...

... con oltre 300 millimetri che si sono abbattuti sul territorio in poco più di 24 ore, causando una gravesimile solo al terremoto del 2012. Nonostante i millimetri di pioggia dell'......che hanno causato almeno 14 vittime in- Romagna. Le condizioni meteorologiche sono in peggioramento , dopo una breve schiarita, anche se in altre zone rispetto a quelle colpite dall'...L'Associazione Nazionale Alpini sta intervenendo sin dall'inizio dell'con le sue unità di Protezione Civile nei territori dell'Romagna devastati dalle alluvioni. Volontari della Protezione Civile ANA dei diversi Raggruppamenti dell'Associazione (ovvero ...

. [Il cambiamento climatico e gli eventi estremi](#q) 2. [Il territorio](#w) 3. [Gli ostacoli da rimuovere](#e) 4. [Le infrastrutture necessarie](#r) [#gallery ...Sul tavolo decreto-legge con i primi stanziamenti e con la proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari. Al termine della riunione Meloni vedrà Bonaccini (Teleborsa) - Il Consiglio dei minist ...