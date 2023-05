Elisa Visari è incinta? Ecco le foto con Andrea Damante

Dall'Arco della Pace alla terrazza che si affaccia sulla Stazione Centrale, passando da una presentazione a un evento, da un film a un drink nella Milano da bere.e Andrea Damante sono una coppia esplosiva. Superato il periodo di crisi ritornano mondani e sensuali come non mai. L'attrice sfodera look sexy che lasciano poco all'immaginazione, il dj ...Andrea Damante edsembrano aver superato la presunta crisi di qualche tempo fa e sono apparsi all'evento del mese di Milano più affiatati che mai. La coppia, infatti, era presente alla premiere della ...Tra gli ospiti anche molte celebrità del piccolo schermo, come Simona Ventura con il compagno il giornalista Giovanni Terzi, Andrea Damante con la sua fidanzata, Natalia Paragoni in ...

Andrea Damante ed Elisa Visari, lei è incinta Il pancino sospetto nelle foto della premiere dei Ferragnez leggo.it

Elisa Visari bella come il sole insieme al suo Andrea Damante nella Milano da bere. Ogni sera un evento mondano e a ogni uscita una valanga di flash addosso. L’altro giorno erano all’Arco della Pace ...Andrea Damante e Elisa Visari hanno preso parte insieme alla premier per The Ferragnez 2 e i fan hanno notato un dettaglio particolare.