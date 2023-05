Elezioni | in Thailandia torna la democrazia

I due partiti di opposizione hanno vinto ledi domenica scorsa. E la nuova prima forza politica in Parlamento, il Move Forward Party, propone un cambiamento radicale, minando le radici alla base della 'paternalistica' monarchia ...Bangkok (AsiaNews) - Il leader del Phak Kao Klai (o Move Forward Party, MFP), Pita Limjaroenrat, il cui partito ha ottenuto il maggior numero di seggi alleparlamentari in, ha annunciato la formazione di una coalizione di governo di otto partiti, mentre la modifica del reato di lesa maestà rischia di generare uno stallo politico. ...INDOPO IL GOLPE Domenica 14 maggio i cittadini thailandesi sono stati chiamati alle urne per decidere le sorti del Paese, da un decennio sotto la guida militare di Prayut Chan - ...

(askanews) – Pita prova a formare una coalizione per esprimere un governo. Il giovane leader del partito Move Forward, che ha vinto le elezioni politiche domenica in Thailandia, sta cercando di ...Il partito Phak kao klai vuole limitare il potere dei militari e abrogare la legge che impedisce di criticare il re. Alle elezioni ha trionfato, ma non è detto che riuscirà a governare Leggi ...