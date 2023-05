Elezioni in Paraguay | vince Peña con la promessa di ristabilire i rapporti col Venezuela e creare un milione di posti di lavoro

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il 30 aprile si sono svolte legenerali in, vinte con ampio margine dai candidati del partito di governo, l’Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado (ANR-PC). Il presidente uscente Mario Abdo Benítez non era più eleggibile, dunque al suo posto si è presentato l’ex ministro delle Finanze Santiago, che ha vinto con quasi il 44% delle preferenze e che si insedierà il prossimo 15 agosto.ha alle spalle una lunga carriera di economista, prima alla Banca centrale dele poi presso il Fondo Monetario Internazionale. Aveva già corso alle primarie nel 2017, ma era stato sconfitto proprio dal futuro presidente Benítez. Le relazioni delcon Taiwan eUno dei temi della campagna elettorale è stato quello dei ...

La polarizzazione politica contagiae Ecuador Questo schema lo si è già visto in, dove il partito conservatore ha recentemente vinto le, confermandosi al potere da decenni ...... iniziato il 15 febbraio, fu il più contrastato degli ultimi due secoli dipapali . La ... che aveva organizzato i nativi nelle 'reducciones' del. Per estirpare quel pericoloso ...Alledel 30 aprile si era presentato dopo aver vinto le primarie di un ampio schieramento ... e in campagna elettorale ha insistito sul tema della corruzione affermando che il, a ...

Elezioni in Paraguay: riconfermati i conservatori e l'anomalia ... Treccani

Nelle recenti elezioni del 30 aprile in Paraguay si è assistito alla conferma dei conservatori alla guida del paese, con la vittoria del candidato del Partito Colorado Santiago Peña e con la conquista ...L'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha inaugurato giovedì la missione di osservazione per le elezioni generali in Paraguay, ...