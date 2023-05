Ekoclub e l’abbandono dei fiumi | “Vegetazione incontrollata | si corra ai ripari”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota diBenevento in merito alla situazione dei duesanniti: “Benevento, da sempre, è considerata una sorta di Mesopotamia, al centro della Regione Campania e del meridione d’Italia. Nonostante i vari onorevoli e ministri, che si sono alternati e che avrebbero dovuto salvaguardare e migliorare la vita dei sanniti, nessuno si è mai interessato alla manutenzione e valorizzazione di queste due preziose risorse. Qualche volta, i corsi d’acqua, si sono “arrabbiati” e hanno dato vita ad alluvioni devastanti. L’ultimo, in ordine di tempo, quello del 15 ottobre 2015. I fenomeni di alluvioni ed esondazioni venuti ancora una volta alla ribalta, ci riferiamo all’alluvione che ha colpito, in particolare, l’Emilia Romagna; le cause, dell’immane tragedia, sono d’attribuirsi sia al cambiamento ...