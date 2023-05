Ecco come il Veneto si è salvato dalle alluvioni | in Emilia-Romagna il sistema non funziona

...doppie ai playoff Con la sua quarta tripla doppia da almeno 20 punti consecutiva (mai nessuno...la classifica di chi ne ha accumulate più di 4 in carriera, in cui figurano cinque giocatori ...Svelati i contratti degli attori:chi torna nella prossima stagione Ma niente panico. Deadline ...è noto, hanno invece lasciato la serie Kelly McCreary (Maggie) e la colonna portante Ellen ...Conoscete davvero l'influenza dell'AIperché le aziende dovrebbero mettere in discussione le ... le capacità e i successi passati ma anche susi vedono aggiungere valore nella loro nuova ...

Superbonus, 10 anni (più 1) per utilizzare lo sconto: ecco come fare - 24+ 24+

Questa sera venerdì 19 maggio 2023 su Canale5 ultima puntata della fiction Il Patriarca con Claudio Amendola. Anticipazioni di oggi e come vederlo in streaming.Quanto accaduto in Emilia-Romagna ha riportato alla memoria la tempesta Vaia che colpì il Veneto con più del doppio della pioggia caduta: ecco perché quell'alluvione non ha provocato gli stessi disast ...