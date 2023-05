“È scappato durante uno scalo a Panama” Imbarazzo per Cuba

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 19 maggio 2023), 28esimo femminicidio. Venezuela 63esimo Finora quest’anno, organizzazioni indipendenti hanno documentato 28 femminicidi sull’isola. La cifra costituisce una sottostima a causa della mancanza di dati ufficiali. Secondo piattaforme come OGAT e Yo Sí Te Creo en(YSTCC), lo Statono continua a non attuare politiche efficaci per frenare l’ondata di crimini contro le donne. È come se in Italia quest’anno avessimo già avuto quasi 200 femminicidi. Un’emergenza che va di pari passo con quella del Venezuela, dove nei primi 4 mesi dell’anno i femminicidio sono stati già 63 secondo l’Ong Utopix, ovvero un femminicidio ogni 45 ore. Sia ache in Venezuela il 90% delle vittime erano madri, che hanno lasciato bambini e adolescenti orfani o incinte al momento dell’omicidio. Oltre la metà dei colombiani vorrebbe come ...