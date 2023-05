E' morto Jim Brown | la leggenda Nfl aveva 87 anni

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) - Jim, uno dei più grandi running back nella storia della Nfl, èall'età di 87. Il decesso dell'ex giocatore ed ex attore è stato annunciato dalla moglie Monique con un post su Instagram.si è spento ieri nella sua casa di Los Angeles.ha giocato nella Nfl dal 1957 al 1965 con la maglia dei Clevelands, condotti al titolo nel 1964. Il running back si è aggiudicato il premio di MVP in 3 stagioni, chiudendo la carriera con 12.312 yard corse e con la presenza al Pro Bowl in ogni annata disputata.

