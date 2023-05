Dumfries | in Champions League sempre l’uomo decisivo di Inzaghi!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 maggio 2023) Denzelha iniziato il 2023 in un modo totalmente disastroso, eppure si è rifatto e ha conquistato nuovamente la fiducia di Simone Inzaghi e dei tifosi. Inè stato. CRESCITA – È innegabile, il 2023 di Denzelè iniziato nel peggiore dei modi. Tra i problemi fisici post Mondiali e le voci circa un suo addio a fine anno direzione Inghilterra il giocatore olandese ha avuto un momento di down totale. Simone Inzaghi gli preferiva a gennaio Milan Skriniar e Matteo Darmian sulla fascia destra, anche da subentrato l’esterno non convinceva. L’emblema di quel periodo estremamente buio è stato l’autogol di Monza per il 2-2 finale: quella partita ha condannato l’Inter a non combattere più per lo Scudetto. Nelle prime 6 partite del 2023 ...