Dubbio Kvaratskhelia con l’Inter | non si è allenato con i compagni Arriva anche una bella notizia per Spalletti

(Di venerdì 19 maggio 2023)non ha partecipato all’allenamento mentrepuò contare sul recupero di Mario Rui in vista della partita con. Nella sessione mattutina al SSCN Konami Training Center, il Napoli ha continuato la preparazione per l’incontro di domenica contro, in programma alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36ª giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha lavorato sugli schemi di palle inattive e ha disputato una partitella su un campo ridotto. La chiusura della seduta è stata dedicata al lavoro tattico. Zedadka ha seguito un programma di allenamento personalizzato sul campo e in palestra. Spunta peròuna bruttain vista della sfida controdi ...

Khvichainper il match casalingo di domenica contro l'Inter. L'esterno del Calcio Napoli, infatti, 'ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo in seguito ad un trauma ...Osimhen erecuperano per l'Inter In attacco, dopo aver rimediato una botta in allenamento, proverà durante la rifinitura per capire se ci sarà o meno. Tutte le news sul ...è inper la partita di domenica alle 18 tra Napoli e Inter . Oggi il georgiano ha svolto esclusivamente lavoro personalizzato in palestra e in campo per il trauma contusivo ...

Napoli, Kvaratskhelia ko: è in dubbio per la sfida con l'Inter Tuttosport

Dopo una fantastica campagna europea, con tre nostre squadre che hanno raggiunto la finale, riparte il campionato italiano, con la ...Il Napoli domenica allo stadio 'Maradona' affronta l'Inter di Simone Inzaghi, per il big match gli azzurri dovrebbero ritornare con la formazione di sempre.