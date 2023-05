Secondo il canale Telegram russo Baza, unha colpito la ferrovia in Crimea tranciando i fili vicino alla stazione di Salty Ozero, nel distretto di Dzhankoyskiy. I binari non sono stati danneggiati, ma il traffico ferroviario è stato ...19 mag 10:02ferrovia in Crimea, treni sospesi Secondo il canale Telegram russo Baza, unha colpito la ferrovia in Crimea tranciando i fili vicino alla stazione di Salty Ozero, nel ...... probabilmente contro un. Se da un lato l'aumento delle truppe e le difese supplementari ...si estendono dalla Russia occidentale alla Crimea e il lavoro di trincea è particolarmente esteso...

'Drone sulla ferrovia in Crimea, treni sospesi' - Europa Agenzia ANSA

Secondo il canale Telegram russo Baza, un drone ha colpito la ferrovia in Crimea tranciando i fili vicino alla stazione di Salty Ozero, nel distretto di Dzhankoyskiy. I binari non sono stati danneggia ...Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha visitato il fronte della provincia di Zaporizhzhia, in Ucraina, che secondo molti osservatori militari potrebbe diventare il principale campo di batt ...