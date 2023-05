Dove è stato girato Ariaferma | location carcere di Mortana e ambientazione film

Leggi su spettacoloitaliano

(Di venerdì 19 maggio 2023)con Toni Servillo e Silvio Orlandoè undiretto dal regista Leonardo di Costanzo con protagonisti, per la prima volta insieme, Toni Servillo (Gargiulo) e Silvio Orlando (Lagioia). Ilè ambientato neldi, una struttura ottocentesca in degrado che va verso la chiusura. Un contrordine bloccherà i 12 carcerati, guidati dall’ergastolano Carmine Lagioia, insieme ad alcuni agenti di polizia nella struttura fatiscente, in attesa di essere trasferiti in un nuovo. Diventa quindi necessario gestire in modo ...