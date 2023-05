Dove e quando si ripeterà il disastro Alluvione | le tragiche parole del ministro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Per Nello Musumeci il problema è "culturale, direi caratteriale: siamo un popolo fatalista". Dopo due giorni passati al telefono, quasi in riunione permanente, collegato con la Romagna alluvionata e con la sala operativa della Protezione civile, ilnon riesce a trovaredi speranza in una intervista alla Stampa: "Mettiamoci in testa che viviamo in un territorio a rischio e che il processo di tropicalizzazione del clima ha raggiunto anche l'Italia - spiega il- la domanda da porsi non è se un eventoso come quello di martedì avverrà di nuovo, masi verificherà". Di fronte a questa prospettiva, ci presentiamo impreparati, ammette l'ex presidente della Sicilia, ora responsabile anche delle politiche per il Mare, "perché nelle agende di tutti i ...