Dopo il viaggio a Budapest | l’assessore Politi assicura | ora ricadute concrete ad Avellino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutihanno sugellato l’avvio di un percorso che vedrà le due città insieme in un progetto di promozione reciproca, coneconomichesui due territori. Al termine della due giorni di confronti istituzionali tenuti dalalla Promozione del Brand “”, Barbara, nella capitale magiara, il dato che emerge con forza è l’inizio di una sinergia istituzionale che appare già salda e ben impostata. Diversi i passaggi che hanno contribuito a costruire l’intesa. Nella tavola rotonda svoltasi giovedì pomeriggio, sono emerse opzionidi interlocuzione tra due città che possono darsi molto a vicenda, in termini di scambio culturale ed economico, per promuovere il capoluogo irpino ...