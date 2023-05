Dona l' 8 per mille a un branco di bastardi | le strategie del marketing buddista

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ammetto di essere rimasto fermo un po’, ritto nel mezzo di corso Lodi, a indagare sul senso del cartellone pubblicitario che esorta are l’8 per, testualmente, a undi. È vero che l’immagine ritrae alcuni cani, ma a quale culto afferisce? Forse a una recrudescenza di adepti del dio Anubi? Ci vedo poco, la scritta era piccola, quindi solo sporgendomi sulla carreggiata, a rischio di venire falciato dalla 65, ho scorto in un angolo il minuscolo logo dell’Unione Buddhista Italiana. Neanche questo fugava tuttavia i miei dubbi sull’efficacia comunicativa: voleva dire che avevano abbanto i templi per darsi ai canili? Volevano ammonire i milanesi sulla prospettiva di reincarnarsi tutti nei loro piccoli amici? È stato necessario consultare il sito dell’ente per comprendere il ...