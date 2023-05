Disney | sicuri che i conti siano giusti?

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 19 maggio 2023)accusata di aver mentito sui dati dello streaming Le Figaro, di Caroline Salle, pag. 26 Ci sono stati imbrogli nel regno? Per uno dei suoi azionisti, la risposta è chiaramente sì. In una denuncia depositata il 12 maggio presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California, il Local 772 Labor Management Pension Fund accusa Bob Chapek, ex amministratore delegato della società, e altri dirigenti, come l’attuale direttore finanziario Christine McCarthy, di aver mentito sullo stato del suo servizio di streaming. Gli imputati “hanno fatto dichiarazioni false e fuorvianti e non hanno rivelato che* stava soffrendo per il rallentamento della crescita degli abbonati, per le perdite e per i costi eccessivi”, si legge nel documento di 39 pagine. Il Local 272 l.abor Management Pension ...