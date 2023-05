Discarica abusiva di oltre 5mila metri | denunciato titolare di un’azienda

La squadra di polizia ambientale del Corpo di Polizia Locale è intervenuta per sventare un'attività di gestione non autorizzata di rifiuti, individuando unain cui era stata conferita un'ingente quantità di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da coltivazione in serra. Il Comando di Polizia Locale, guidato dalla Dott.ssa Portelli, ...Ad occuparsi dell'operazione è Gabriella Gibin, presidente del Coordinamento tutela diritti degli animali : mentre traeva in salvo i porcellini ha scoperto una. Da alcuni giorni su ...... abbandonato tra i rifiuti di una. Solo dei segni di strangolamento sul collo. Nessun altro indizio. La dama in rosso viene riconosciuta come Franca Demichela, signora dell'alta ...

Centinaia di referti del pronto soccorso gettati in una discarica ... Fanpage.it

Centinaia di referti del pronto soccorso di Sondrio sono stati trovati in una discarica abusiva. La maggior parte contengono ancora i dati personali e sanitari dei pazienti. L’Asst ha fatto sapere di ...A vuotare il sacco sarebbe stato un operaio pentito. E le sue rivelazioni hanno trovato riscontro. Da sotto il terreno la ruspa ha fatto riemergere svariati metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e ...