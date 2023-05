Disabilità | il cammino è un’esperienza per tutti

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 19 maggio 2023): quando il camino èper. Parte venerdì 19 maggio da Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona, la nuova edizione di “Klick’s on Ways”. Che cosa è “Klick’s on Ways”? Ildi 10 viaggiatori, di cui 8 a mobilità ridotta, che attraversano il Veneto, per raccontare l’esperienza del viaggio lento e per valorizzare i territori, la loro accessibilità e l’accoglienza delle comunità. Al via “Klick’s on Ways 2023”,perMa soprattutto per portare un messaggio forte: ilper. L’arrivo è previsto per venerdì 26 maggio a Motta di Livenza, con un gran finale il giorno successivo in piazza San Marco a Venezia. A promuovere l’iniziativa, con il supporto tecnico ...