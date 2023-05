Dimarco (minacciato) si scusa con i tifosi del Milan. "Pensa a giocare o la lingua ti facciamo ingoiare"

I comportamenti dinon sono piaciuti ai tifosi del Milan ed in particolare a qualcuno che ha deciso di esprimere in maniera piuttosto eloquente il disappunto. Sotto la casa del difensore ...I comportamenti dinon sono piaciuti ai tifosi del Milan ed in particolare a qualcuno che ha deciso di esprimere in maniera piuttosto eloquente il disappunto. Sotto la casa del difensore ...

Minacce rivolte a Dimarco: "Pensa a giocare... o la lingua te la facciamo ingoiare" Fcinternews.it

Federico Dimarco, come un fulmine a ciel sereno, ha deciso di utilizzare Instagram per chiedere scusa ad alcuni tifosi del Milan che si sono sentiti feriti dalle sue parole nel post Inter-Milan di ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...