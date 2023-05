Dimarco | la Curva Nord | «La Sud ha ragione | gli sfottò ad una Curva intaccano equilibri delicati»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo lo striscione dellaSud degli ultras del Milan contro Federicoe le scuse del giocatore dell’Inter, arriva anche la presa di posizione delladell’Inter. Gli ultras nerazzurri hanno pubblicato un comunicato per chiarire la loro posizione. “è un bravissimo ragazzo, è un nostro beniamino e lo amiamo alla follia perché è cresciuto nel nostro settore giovanile ed ha un peso specifico diverso rispetto agli altri calciatori. Quello che è successo in questi giorni è un qualcosa un po’ spiacevole. C’è stato un errore alla base che ha commesso Federico, che è un ragazzo di cuore e ha vissuto la vittoria di panca. Ha voluto esternare con leggerezza la sua felicità, come ha detto, cantando dei cori che sono andati un po’ oltre il normale ...