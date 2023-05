E pensare che qualcuno si è addirittura stupito. E ha commentato il passaggio del turno della Roma con un riferimento continuo all'atteggiamento della squadra giallorossa: dieci giocatori spesso sotto ...Immobile Sulo ha visto...' e anche: 'La differenza è che Sarri non ha i giocatori che ha Allegri' e infine: 'Secondo me Sarri ha visto cosa è successo al Benfica e ha pensato che era meglio ...Ma così non è più calcio", "Che poidecide dove finisce la spalla dove viene tracciata la linea... Chiesa e Di Maria ma con un tecnico che è ultrae non incline ad ...

Difensivista a chi Il generale Mourinho e le sue squadre-fortino, dal Triplete alla Roma La Gazzetta dello Sport

La qualificazione dei giallorossi alla finale di Europa League è una sintesi sublime del calcio di José: la filosofia del gruppo d’acciaio, dove anche le stelle si sacrificano per il bene superiore. C ...