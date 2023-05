Di Lorenzo | capitano innamorato | un nuovo tatuaggio per celebrare lo Scudetto – FOTO

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ilazzurro, Giovanni Di, protagonista di unatto d’amore nei confronti del Napoli in occasione dello. Un tricolore “cucito” sulla sua pelle con il numero 3, a rappresentare gli Scudetti conquistati dal Napoli. Subito sotto, compare la scritta “Campioni d’Italia”. Giovanni Di, ildella squadra azzurra, continua a festeggiare il successo del campionato con undedicato al suo Napoli. Le immagini sono state condivise sui social dall’artista Valentino Russo, che ha accompagnato lecon una dedica speciale per Di: “Uomini forti, destini forti. Non c’è altra strada” (citazione di Spalletti). “Campione dentro e fuori dal campo. Un amico speciale. Ti voglio bene Gió, meriti ...

A questo, dopo il fischio finale, si aggiunge una domanda rivolta aPellegrini , vista come ... come calciatore Continui a crescere " , chiede Adani algiallorosso, che risponde per ...Nella posizione di playmaker i biancorossi possono schierareSaccaggi,della squadra al terzo anno in Toscana, mentre al suo fianco troveremo Zach Copeland, guardia americana dal ...Oggiha trovato il Mito. Nessuno prima di lui, infatti, aveva indossato la fascia daal braccio in due finali europee in 96 anni di storia giallorossa. Un record che nemmeno i ...

Napoli, Di Lorenzo si tatua lo scudetto 2023. FOTO Sky Sport

Il pareggio contro il Bayer Leverkusen ha permesso alla Roma di staccare il pass per la finale di Budapest dove incontrerà il Siviglia. Un'impresa quella di José Mourinho, il quale è alla sua seconda ...Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo il raggiungimento della finale di Europa League.