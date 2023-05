Deve scontare 9 anni di reclusione | arrestato dalla polizia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Squadra Mobile di Napoli e della Squadra Mobile di Frosinone hannooggi, presso la sua abitazione di Frosinone, un 42enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione, emesso venerdì scorsoProcura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, poichè condannato alla pena di 9die all’interdizione dai pubblici uffici per omicidio aggravato in concorso, commesso a Napoli nel 1999. L'articolo proviene da Anteprima24.it.