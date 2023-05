Del Piero usa una frase di Allegri e sottolinea | ' La Juve ha fatto bene'

Imola, ecco quando si recupera il GP Imola, la Ferarri e l'intuizioneDrake Imola e Ferrari sono una storia dentro la storia. EFerrari ne è il pieno testimone ma anche attore, col suo ...Dopo l'eliminazione della Juventus in semifinale di Europa League con il Siviglia , Alessandroha commentato la stagione dei bianconeri ai microfoni di Sky: " Questo club ha la necessità di alzare trofei , è nel suo DNA. La Juve è reduce da anni fantastici, ma questo è un momento ...Inter, Roma e Fiorentina: tre italiane in altrettante finali delle Coppe europee. Un traguardo, ha detto Alessandroa Sky, che non è frutto solo della fortuna: "In Italia nelle grandi difficoltà tiriamo fuori qualcosa di speciale, ci sono dei progetti che stanno andando avanti molto bene, a quanto dicono ...

Del Piero: "Juve Anni transitori, ma hanno fatto bene" Gazzetta

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato dopo il match di ritorno di Europa League contro il Siviglia Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport dopo Siviglia-Juve. ANALISI – «Quan ...