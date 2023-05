Decreto bollette | ok alla Camera | bonus sociale | crediti d’imposta | medici gettonisti Le novità

(Di venerdì 19 maggio 2023) Con 158 voti a favore, 71 contrari e 6 astenuti è arrivato il via libera delladei deputati al disegno di legge di conversione del, il-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali“. Il testo aveva subito importanti modifiche in sede di conversione, sui cui però il Quirinale aveva espresso parere negativo, di fatto portando allo stralcio di alcune misure previste. La parola passa ora al Senato per l’approvazione definitiva. Il provvedimento, con una dotazione di circa 5 miliardi di euro, dispone innanzitutto la proroga di alcune misure contro il caro energia in vigore dall’anno scorso ...

Oggi la Camera ha approvato con la fiducia ilche prevede agevolazioni per il pagamento di luce e gas per il secondo trimestre. Adotterete misure di questo tipo anche per la seconda ...ROMA - Polverone sul nuovo tetto dei fringe benefit alzato a 3 mila euro solo per i dipendenti che hanno figli a carico, anche per pagare le. La norma, inserita nelLavoro del Primo Maggio , rischia di discriminare tra lavoratori . E di trovare scarsa applicazione nelle aziende proprio per il caos applicativo. A sollevare ...Un emendamento ha introdotto nel testo del, all'articolo 4, un ulteriore comma: il 10 bis. Dispone che le micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca possano beneficiare di ...

Il decreto Bollette del governo Meloni contiene la conferma di alcune misure – bonus sociale per le bollette, crediti d’imposta per le aziende – e altre nuove, come il bonus riscaldamento che partirà ...L’emergenza relativa al pagamento delle bollette resta ancora alta per numerosi italiani, nonostante il calo - anche drastico - dei costi relativi al pagame ...