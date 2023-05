Decide di installare un' antenna 5G | trova una testa di maiale infilzata nel cancello | la minaccia choc

... potrebbe trattarsi di una minaccia macabra - e in pieno stile mafioso - quella ricevuta da un uomo che aveva deciso di concedere a una compagnia telefonica il permesso diun' antenna 5G ...Potrebbe rappresentare una minaccia - macabra e in perfetto stile mafioso - contro la sua decisione di avere concesso a una compagnia telefonica il permesso diuna antenna per la rete 5G, la testa di maiale trovata dal proprietario di un appezzamento di terreno infilzata nel cancello d'ingresso del podere, del quartiere Pianura di Napoli. L'uomo ...Potrebbe rappresentare una minaccia - macabra e in perfetto stile mafioso - contro la sua decisione di avere concesso a una compagnia telefonica il permesso diuna antenna per la rete 5G, la testa di maiale trovata dal proprietario di un appezzamento di terreno infilzata nel cancello d'ingresso del podere, del quartiere Pianura di Napoli. L'uomo ...

Decide di installare antenna 5G, trova testa maiale sul cancello Agenzia ANSA

Una testa di maiale trovata infilzata nel cancello d'ingresso: potrebbe trattarsi di una minaccia macabra - e in pieno stile mafioso - quella ricevuta da un uomo che aveva deciso di concedere a una compagnia telefonica il permesso di installare un'antenna 5G.