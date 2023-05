Decide di installare l’antenna 5G | trova una testa maiale sul cancello E’ successo a Pianura

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 maggio 2023) Potrebbe rappresentare una minaccia – macabra e in perfetto stile mafioso – contro la sua decisione di avere concesso a una compagnia telefonica il permesso diuna antenna per la rete 5G, ladita dal proprietario di un appezzamento di terreno infilzata neld’ingresso del podere, del quartieredi Napoli. L’uomo ha chiamato i carabinieri della locale stazione, che sono giunti sul posto per la verifica, e poi presentato una denuncia. Secondo quanto si è appreso aveva già ricevuto “inviti” a desistere dal suo intento che però l’uomo ha deciso di disattendere stipulando un contratto. Sull’accaduto sono ora in corso indagini da parte dei militari dell’Arma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.