De Laurentiis rassicura tutti | “Napoli | ci aspetta un futuro luminoso”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Aurelio Depresidente delha parlato a margine della presentazione delle monete celebrative coniate per lo scudetto. In casa azzurra tiene banco il calciomercato con le tante voci su Kim e Osimhen. Inoltre c’è il caso Spalletti che fa tremare i tifosi. Ma Dealla presentazione delle monete celebrative della Zecca di Stato per la vittoria del Terzo Scudetto guarda con serenità al: “La vittoria di questo scudetto trascende da una semplice vittoria.da troppo tempo è oppressa e piegata sul dominio degli altri, questo scudetto è la rinascita della città, una grande occasione di riscatto”. Poi De, come risposta Sportface, ha aggiunto: “Tra gli Anni ’60 e ’90 abbiamo avuto il colera, il terremoto: c’è un film di Francesco Rosi dal titolo ...

Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli ha parlato a margine della presentazione delle monete celebrative coniate per lo scudetto.L'allenatore non ha ancora sciolto le riserve sul futuro anche se il club ha già esercitato l'opzione fino al 2024 ...