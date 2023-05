D’Avanzo | Lirio e Rep La strana inchiesta sulla possibile nomina al Tg1

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 19 maggio 2023) Non conosco Gian Marco Chiocci, conosco però, per lettura,Abbate e le sue fisse. O bufale, come la vergognosa sui “trafficanti di virus” e quella sui “diari di Arafat”. Costruiva allarmi sul ritorno della Mafia a Palermo, ora si è spostatoRoma degli amici del “Nero”. Giorni fa Rep. arpiona Chiocci: “Giornalista d’assalto, incontrò Carminati per un’intervista e un libro poi mai usciti”. Potrebbe andare al Tg1? Boh. Ma un’intervista mancata al “Nero” e una rinvio a giudizio finito in non luogo a precedere non dovrebbero essere ostativi (come l’ergastolo) per dirigere un tg. Almeno in un paese che non sia l’Ungheria. Ma tutto questonon lo sa. Dunque racconta pure che Chiara Colosimo, deputata di An, va bandita da ogni incarico all’Antimafia perché ha partecipato a un incontro sul carcere dell’associazione (non a ...