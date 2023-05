Dante per bambini Inferno – idea regalo milan

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 19 maggio 2023) Si avvicina un compleanno e siete alla ricerca di una? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: ? Leggete e lasciate leggere ai vostriqueste trentatré storie di personaggi e luoghi famosissimi dell’di. Una raccolta accessibile a tutti per appassionare in maniera leggera e divertente alla Divina Commedia i più piccoli, oppure per ricordarne il fascino irresistibile ai più grandi. ? Ogni storia di “per” è lunga due pagine: una per descrivere i personaggi e i luoghi dell’, l’altra per raccontarne una curiosità e soprattutto per trarne ispirazione a beneficio dei lettori di oggi. ? Caronte, Minosse, Paolo e Francesca, Cerbero, Farinata degli Uberti, Ulisse e il conte ...