Dalla pandemia al new normal | tra Covid e Long Covid

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) – Si è tenuto a Roma, presso il Palazzo dell’informazione di Adnkronos, l’evento “”, organizzato da HC Training. A tre anni di distanza dall’esplosione della, il sistema dell’informazione ha raggiunto un elevato livello di saturazione rispetto al tema, nonostante gli studi e le ricerche medico-scientifiche siano tutt’ora in corso. L’obiettivo dell’evento, dedicato a giornalisti e professionisti nel mondo dell’informazione, è stato quello far chiarezza sulle più recenti evoluzioni della ricerca in ambito clinico e scientifico focalizzandosi sulla attuale realtà dele sulle conseguenze della patologia nel lungo periodo, il cosiddetto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Un effetto collaterale dellache ci ha fatto comprendere il potenziale sconfinato della ... L'evento si è poi articolato in una tavola rotonda introdottaGeneral Manager Brand Owner and ...... è stato temporaneamente sospeso a causa delladi Covid - 19 e questa sospensione è stata ... Il fronte dei "frugali", che riunisce i paesi del nord Europa, guidatiGermania, opta per un ...Dopo lasi è spostata in Australia, per gestire le vendite internazionali del marchio del ... A fine marzo Ynap ha ottenuto l'okCompetition and Markets Authority ( Cma ) del Regno Unito ...

Cosa abbiamo imparato dalla pandemia - Informatore Informatore Coop.fi

'L'azienda ha iniziato a inserirsi nei canali online dal 2016-2017 ma i primi anni sono stati un po' esplorativi' il passo è cambiato invece 'con la ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...