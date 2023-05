Dal 14 agosto al cinema “I Peggiori Giorni”

Leggi su lopinionista

Se "I Migliori" sono passati, non resta che prepararci al peggio… Il 14arriva al"I", un film di e con Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, sequel de "I migliori". Nel cast figurano anche Anna Foglietta, Renato Carpentieri, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Anna Ferzetti, Neri Marcoré, Ricky Memphis, Rocco Papaleo, Giovanni Storti e con Sara Baccarini, Marco Bonini, Liliana Fiorelli e Massimo Wertmuller. Il film sarà presentato in anteprima al 69° Taormina Film Festival. Una produzione IIF – Italian International Film e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.